Publicado 10/08/2021 11:39

Rio - O Rock in Rio está de volta! Ou, pelo menos, voltando. Após um ano sem festival, por conta da pandemia, o perfil oficial do evento acaba de dar aquele sustinho no coração dos fãs de música. Pelo Twitter, a organização brincou ao falar sobre a lista de artistas que vão se apresentar no próximo evento.

"Hoje acordei com uma vontade de soltar line-up...", escreveu o perfil oficial levando os fãs à loucura. "Eu não tava preparada para isso", escreveu um seguidor.

Vale lembrar que o festival também já tem data marcada. A próxima edição do evento acontecerá nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro de 2022.



