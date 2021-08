Kevin O Chris - Divulgação/Mariah Ruibal

Kevin O ChrisDivulgação/Mariah Ruibal

Publicado 18/08/2021 14:37

Rio - Aproveitando o sucesso nas principais paradas de música de Portugal, Kevin O Chris se prepara para participar do "Festival Dunas de Jacinto", nesta sexta-feira (20), na cidade de Aveiro. O cantor de 23 anos se apresentará em solo português pela primeira vez desde que o hit "Tipo Gin" alcançou o topo do Spotify no país europeu.

Com ingressos esgotados, o show do artista está entre as atrações do festival que reunirá os portugueses em um dos primeiros eventos desde o início da reabertura no país. Apesar da campanha de vacinação avançada em Portugal, o público ainda deverá seguir as normas de segurança contra a covid-19.