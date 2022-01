Bruna Marquezine - reprodução do Instagram

Publicado 08/01/2022 18:45

Sempre compartilhando um pouquinho de sua beleza nas redes sociais, Bruna Marquezine voltou a elevar a temperatura de suas redes sociais, ao postar um vídeo em que aparece de biquíni de lacinho asa-delta à beira da piscina. O registro foi publicado por ela nesta sexta-feira (7).

No vídeo, a atriz de 26 anos de idade "desfila" com o modelito, mostrando suas curvas de frente e verso, mostrando suas belas curvas. Na quarta-feira (5), Bruna Marquezine se tornou um dos assuntos mais comentados da web depois que ela postou vídeos curtindo um brinquedo radical com a amiga Sasha Meneghel em um parque de Orlando, na Flórida, EUA.

A expressão de pavor de Bruna, claro, roubaram a cena, inclusive deixando mais do que claro que estava passando mal enquanto Sasha se divertia e caía na gargalhada. Na web, claro, muitos internautas se divertiram com o momento das duas no brinquedo, enchendo o Twitter de posts bem-humorados.