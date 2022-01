maiara e Marisa com Simone - Caio Graça / Divulgação

maiara e Marisa com SimoneCaio Graça / Divulgação

Publicado 08/01/2022 19:18 | Atualizado 08/01/2022 19:22

O encontro das coleguinhas! Maiara e Maraisa dividiram o palco com a cantora Simone, da dupla com Simaria, na noite desta sexta-feira, durante um show em Santa Catarina. De surpresa, a estrela de "Regime Fechado" chegou chegou durante a apresentação das gêmeas, que aproveitaram para cantaram clássicos do sertanejo. Um presentão para o público presente no Stage Music Park.



fotogaleria

As cantoras animaram o público com um repertório que colocou todo mundo para cantar. Além dos sucessos das duas duplas, Maiara, Maraisa e Simone também soltaram a voz em "Evidências" e "É o Amor". O encontro ocorreu após o adiamento do show de Simone em Simaria, em Santa Catarina, após Simaria e músicos testarem positivo para o Covid 19.

Muito bem recebida por Maiara & Maraisa, Simone ainda cantou sucessos da carreira de sua dupla como "Foi pá Pum", "Regime Fechado", "Meu Violão e o Nosso Cachorro" a "Loka". O show de Simone e Simaria na capital catarinense foi remarcado para o dia 19 de março.