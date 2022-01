Paolla Oliveira e Diogo Nogueira - Reprodução do Instagram

Paolla Oliveira e Diogo NogueiraReprodução do Instagram

Publicado 08/01/2022 20:48 | Atualizado 08/01/2022 21:43

Ah, o amor... Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão no maior clima de romance! Aproveitando as belezas do arquipélago de Fernando de Noronha, desde o Réveillon, o casalzão vem compartilhando um pouquinho da viagem com os fãs no Instagram, com cliques de tirar o fôlego. Não só pelo cenário paradisíaco da região, mas também pela sintonia entre eles.

Tanto que um fotógrafo chamado Iaponã encantou os fãs do casal, neste sábado, ao compartilhar uma fotografia de um ensaio fotográfico que fez com Paolla e Diogo, cujas fotos devem ser reveladas em breve. Com um belo pôr do sol ao fundo, a atriz aparece feliz da vida indo de encontro ao cantor.

"Shooting com esse casal foi muito massa! O sorriso da Paolla com a simpatia e ginga do Diogo", escreveu o fotógrafo na legenda da foto no Instagram. Artistas como Paulo Vilhena e Carol Castro apareceram nos comentários para deixar emojis de apoio.

De viagem pelo arquipélago desde a virada do ano, o casal posou recentemente com amigos como cantor Mumuzinho, responsável pela aproximação dos dois, como contou o sambista, a atriz Claudia Raia e muitos outros famosos. Exibindo uma ótima forma ao compartilhar seus looks praia, Paolla vem ganhando muitos elogios nas redes sociais.