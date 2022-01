Luan Santana - Reprodução do Instagram

Publicado 08/01/2022 21:37 | Atualizado 08/01/2022 21:40

Luan Santana deixou seus seguidores babando ao compartilhar uma foto em que aparece sem camiseta em frente ao espelho, no Instagram. No clique, o cantor deixou à mostra a barriga sequinha e algumas de suas muitas tatuagens. Não precisa nem dizer que os fãs não perderam tempo em elogiar a beleza do rapaz.

O clique fez tanto sucesso que recebeu mais 360 mil curtidas e 11 mil comentários até o fechamento desta nota. "Que Deus grego é esse????", elogiou uma seguidora. "Gostoso", disparou outra. "Assim você me mataaaa, meu amor", comentou um seguidor.

Antes do Réveillon, o cantor Luan Santana compartilhou alguns stories em seu Instagram, em que apareceu no maior clima com a namorada, a modelo Izabela Cunha. Juntinhos, os dois aparecem deitados juntinhos, enquanto o sertanejo toca violão para a amada.

No registro, Luan aparece segurando o violão enquanto recebe olhares e carícias da namorada, com quem assumiu o romance em novembro. Na época, Luan postou cliques com a loira e escreveu: "Encontrei a minha ilha", fazendo referência a seu mais recente lançamento.