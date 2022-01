Mariana Goldfarb - Reprodução do Instagram

Publicado 09/01/2022 13:04 | Atualizado 09/01/2022 13:11

Nada melhor que tirar o fim de semana para relaxar, não é mesmo? Pensando nisso, a influenciadora digital Mariana Goldfarb aproveitou para tomar um banho de cachoeira e, claro, encantar seguidores do Instagram com cliques belíssimos do momento. De biquíni, a musa compartilhou uma sequência de fotos, recebendo até elogio do maridão, o ator Cauã Reymond.

"A garota da praia, da cachoeira, do mato, da areia, da floresta, da terra, dela mesma", escreveu ela na legenda, que encantaram seus amigos e seguidores, além de Cauã. O galã da novela "Um Lugar Ao Sol", da Globo, postou emojis de foguinho. Os dois estão junto desde 2016.



Mariana e Cauã, contudo, só trocaram alianças em abril de 2019, em uma cerimônia íntima, para pouquíssimos convidados, realizada na cidade de Ibitipoca, Minas Gerais. A festa foi bem discreta, apenas para a família e poucos amigos.