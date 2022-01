Anavitória cancela shows após equipe testar positivo para Covid-19 | Diversão | O Dia

Anavitória - Divulgação

Publicado 09/01/2022 14:01

Com os crescentes casos de Covid-19 pelo país, o duo Anavitoria precisou cancelar o show que faria neste sábado, em Salvador, na Bahia, horas antes de subir ao palco. Conforme comunicado emitido em suas redes sociais, membros da equipe testaram positivo para o vírus ao realizarem o exame RT-PCR, o que impediu a apresentação das meninas que aconteceria no evento "Circuito Musical de Verão 22".

Ana Caetano e Vitória Falcão retomariam a agenda de shows na capital baiana, neste sábado, após dois anos sem subirem aos palcos com público presente. Com os casos de Covid-19 na equipe, elas escolheram se isolar por terem tido contato com as pessoas infectadas.

"O estado de saúde de todos é estável, ainda assintomáticos. Devidamente vacinados com as duas doses e cumprindo todos os protocolos, seguiremos em isolamento conforme orientações", diz o texto compartilhado nas redes sociais da dupla. Ainda de acordo com o comunicado, o Circuito deverá informar outra data para o show. Além disso, o espetáculo "Candlelight", que aconteceria neste domingo, em São Paulo, foi transferido para o dia 5 de fevereiro. Os ingressos para o show na capital paulista continuarão válidos para a nova data.

"Era para a gente fazer nosso primeiro show depois desses dois anos hoje (ontem). Desde que a gente começou a ensaiar a gente veio fazendo testes todos os dias porque a gente queria subir no palco da maneira mais segura do mundo", explicou Ana sobre a participação no Circuito Musical Verão 22.

"Ontem quando embarcamos para Salvador estava todo mundo com teste negativo, mas hoje depois da passagem de som a gente recebeu o resultado de uma nova coleta de testes e alguns membros da nossa equipe testaram positivo", disseram, em nota.

"Vamos fazer nosso isolamento aqui até ter certeza que está tudo bem, que a gente não está positivada", explicou Ana. "Tem que continuar se cuidando muito, Essa variante que está agora você provavelmente conhece muitas pessoas que estão infectadas, a gente também. É hora da gente se cuidar", completou Vitória.