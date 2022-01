Gil do Vigor compartilha foto de encontro com Neymar e Thiaguinho - Reprodução

Gil do Vigor compartilha foto de encontro com Neymar e Thiaguinho Reprodução

Publicado 09/01/2022 14:30

Uma das figuras mais carismáticas do "Big Brother Brasil 21", da Globo, Gil do Vigor entregou algumas dicas para os futuros participantes do "BBB22", que tem data para estrear no dia 17 de janeiro. E de reality ele entende! Afinal, o economista foi um dos finalistas da última edição do programa. Convidado do "Altas Horas", deste sábado, ele contou que o grande segredo é ser verdadeiro durante o confinamento.

"Vou falar para eles que vão entrar no programa esse ano, na verdade eles nem vão ver isso porque já estão confinados, mas vou falar assim mesmo (risos). O segredo para se dar bem no 'BBB' é agir com a verdade, ser verdadeiro sempre, é tão bonito ver que a pessoa que está lá dentro está sendo verdadeira, a verdade deve vir acima de tudo", contou Gilberto Nogueira.



O sucesso do pernambucano no programa foi tamanho que depois de deixar o "BBB21", Gil foi contratado pela Globo para ser um dos colunistas do "Mais Você". Na atração de Ana Maria Braga tem um quadro de economia a cada semana traz dicas para os telespectadores ensinando como economizar no dia a dia.



Além disso, o ex-BBB ganhou um recente documentário no GloboPlay chamado "Gil na Califórnia", a produção mostrou sua rotina nos Estados Unidos enquanto estava fazendo seu doutorado no país norte-americano.