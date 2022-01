Thais Fersoza posa com Michel Teló efilhos - Reprodução do Instagram

Thais Fersoza posa com Michel Teló efilhosReprodução do Instagram

Publicado 09/01/2022 15:43 | Atualizado 09/01/2022 15:56

Domingou! Thais Fersoza estourou o fofurômetro do Instagram ao posar ao lado do marido, o cantor Michel Teló, e os dois filhos do casal, Melinda, de 5 anos, e Teodoro, de 4. A atriz postou uma belíssima imagem com a família, neste domingo, e se declarou.

fotogaleria

"As melhores coisinhas do mundo! Amo a voz deles, amo o sorriso deles, amo a carinha deles, o chamego... Os amores da minha vida! Bom domingo! Deus abençoe!", escreveu a atriz, que entra para o time do "The Voice+", da Globo. Ela irá cobrir os bastidores da atração.

Na segunda temporada do "The Voice+", que conta com candidatos à cima dos 60 anos, Thais vai mostrar a emoção que toma conta por trás das apresentações, se juntando a André Marques na apresentação do reality show musical. Com direção artística de Creso Eduardo Macedo, a nova temporada do programa tem previsão de estreia em 30 de janeiro, na TV Globo, e vai ao ar aos domingos, após "Temperatura Máxima".