Mariana Rios e João GuilhermeReprodução do Instagram

Publicado 09/01/2022 17:57 | Atualizado 09/01/2022 18:00

Mariana Rios movimentou as redes sociais ao postar uma foto dando um selinho no ator João Guilherme, neste domingo, em seu Instagram. O registro divertido foi feito na ilha paradisíaca de Fernando de Noronha, onde os dois estão passando férias com amigos. Na legenda, ela brincou:

"Ôh, mãe. Olha como o João Guilherme está no baile", escreveu atriz, ganhando ainda um comentário do filho do cantor Leonardo e ex-namorado de Larissa Manoela: "Eu tô bem demais", seguido de emojis de risos e coração. O beiji, na verdade, fez parte de uma brincadeira dos dois, que estão solteiros.



Eles estão passando uns dias no arquipélago de Pernambuco junto com outros famosos como Caio Castro, Giovanna Lancellotti e Bruno Montaleone. Aos 19 anos, o filho do cantor Leonardo vem compartilhando cliques da viagem em suas redes sociais.

Enquanto Mariana vem encantando seguidores ao posar de biquíni em paisagens paradisíacas do arquipélago. Aos 36 anos, a musa participou da última edição do "Show dos Famosos", do "Domingão".