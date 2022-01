Carla Diaz e novo namorado - Reprodução do Instagram

Carla Diaz e novo namoradoReprodução do Instagram

Publicado 09/01/2022 20:01 | Atualizado 09/01/2022 20:12

Ah, o amor... Carla Diaz aproveitou o domingo para celebrar seu namoro com Felipe Becari. É que a atriz e ex-BBB compartilhou novos cliques das férias românticas ao lado do vereador, deixando seus mais de 9,8 milhões de seguidores do Intagram encantados com a sintonia do novo casal.

fotogaleria



Em uma das imagens, a artista posou toda estilosa enquanto brindava a nova fase com o rapaz e garantiu que seus cliques da viagem não acabaram por aí. "A viagem acabou, mas as fotos não. Como faz? Estou liberada para soltar nos stories?", brincou a atriz, bem humorada. Em uma das imagens, a artista posou toda estilosa enquanto brindava a nova fase com o rapaz e garantiu que seus cliques da viagem não acabaram por aí. "A viagem acabou, mas as fotos não. Como faz? Estou liberada para soltar nos stories?", brincou a atriz, bem humorada.

Nos comentários, a musa ainda recebeu uma verdadeira declaração de amor de Felipe: "Perfeita! Amo demais", escreveu ele, seguido de emojis de coração. Carla e Felipe anunciaram o relacionamento para o público na viagem que fizeram para o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul. Eles passaram a Virada do Ano por lá.



Carla Diaz e Felipe Becari desembarcaram na noite da última sexta-feira (7) no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e fizeram a primeira aparição pública juntos. Mesmo tentando manter a discrição, a atriz logo percebeu a presença dos fotógrafos e deu um verdadeiro show de simpatia ao acenar para os paparazzi.