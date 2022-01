Bell Marques está fora do carnaval de Salvador em 2022 - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2022 15:40

Rio - A abertura do Cabofolia, que estava marcada para dia 21 de janeiro, foi alterada para 21 de abril. Diante do aumento de contágios de Covid-19 e Influenza, a produção e a prefeitura de Cabo Frio decidiram pelo adiamento da folia para preservar a segurança e tranquilidade do público e moradores da cidade que sedia a micareta que terá três dias e atrações, como Tuca Fernandes, Duval Lelys, Bell Marques.