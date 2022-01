Natiruts - Carlos Müller/Divulgação

NatirutsCarlos Müller/Divulgação

Publicado 13/01/2022 07:56

Rio - Integrantes da banda Natiruts testaram positivo para covid-19 e tiveram que adiar os shows que fariam na Fundição Progresso, no Rio, na sexta-feira e no sábado. O evento foi remarcado e as apresentações devem acontecer nos dias 29 e 30 de abril.

A nota divulgada pelo grupo não esclarece quais integrantes testaram positivo, mas informa que ambos estão bem e que estavam vacinados com as duas primeiras doses da vacina. No momento oportuno, eles tomarão a terceira dose.

Outros eventos do cenário cultural estão sendo cancelados por conta do novo surto de covid-19. O Universo Spanta, que aconteceria em janeiro desde ano, foi adiado para o ano que vem.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Banda Natiruts (@natirutsoficial)