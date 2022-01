Luisa Sonza participa da gravação de DVD de Mumuzinho, no Rio, na noite desta quarta-feira - Beatriz Damy / Agnews

Publicado 13/01/2022 08:27 | Atualizado 13/01/2022 08:56

Rio - A cantora Luisa Sonza foi uma das convidadas da gravação do DVD de Mumuzinho, que aconteceu na noite desta quarta-feira, no Rio. A artista causou um verdadeiro alvoroço ao chegar no local e contou com a ajuda de seguranças.

Simpática, Luisa atendeu aos pedidos dos fãs e tirou muitas fotos com seus admiradores nos bastidores do evento. A cantora atraiu todos os olhares com uma saia preta bem justinha e um top. "Resenha do Mumu" é o sétimo álbum da carreira de Mumuzinho.