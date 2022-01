Mumuzinho e a mulher, Thainá Fernandes - Beatriz Damy / Agnews

Mumuzinho e a mulher, Thainá FernandesBeatriz Damy / Agnews

Publicado 13/01/2022 08:59

Rio - O cantor Mumuzinho gravou nesta quarta-feira o DVD "Resenha do Mumu", que é o sétimo álbum de sua carreira. O evento aconteceu no Rio e o artista recebeu no palco amigos famosos como Luisa Sonza, Dilsinho, Ferrugem e Bruno, vocalista do grupo Sorriso Maroto.

fotogaleria

Quem também prestigiou o evento foi Thainá Fernandes, mulher de Mumuzinho, com quem o cantor trocou muitos beijos e carinhos nos bastidores do show.