Zeca Baleiro apresenta o show Zoró Zureta no Festival MIMO para Crianças - Divulgação

Zeca Baleiro apresenta o show Zoró Zureta no Festival MIMO para CriançasDivulgação

Publicado 14/01/2022 07:00

Rio - O festival MIMO vai ganhar uma edição inédita neste final de semana. O evento, que já virou tradição, terá agora uma versão infantil com 50 atividades gratuitas em vários pontos da cidade neste sábado, 15, e domingo, 16.

fotogaleria



"Esta é a primeira edição do MIMO para Crianças, que mantém o desenho do festival original: atrações de alta qualidade artística oferecidas gratuitamente. As atividades acontecem em nove espaços culturais da cidade, todos equipamentos da Secretaria de Cultura do Município do Rio de Janeiro, distribuídos democraticamente nas Zonas Sul, Norte, Oeste e Centro", explica a idealizadora, Lú Araújo.



Entre os destaques, estão o cantor Zeca Baleiro, que se apresenta com o show "Zoró Zureta", na Areninha Carioca Fernando Torres, no Parque de Madureira, e o grupo Farra dos Brinquedos, que leva o espetáculo "Tudo quanto é coisa" para o Parque das Ruínas, em Santa Teresa. Ialodê Charmite vai abordar a cultura afro-brasileira com contação de histórias e Wilson Jequitibá tratará da preservação ambiental e sustentabilidade.



"Questões que o festival aborda, desde sempre, não estarão de fora na versão infantil, como a cultura negra, a identidade de gênero, a aceitação dos nossos corpos e a sustentabilidade, que precisa ser cada vez mais incentivada", garante Lú Araújo. "Durante os mais de 15 anos do MIMO Festival, é bacana perceber que o público foi construindo suas famílias. E esse braço inédito foi criado para eles poderem curtir juntos, com uma programação plural e de qualidade, que é uma premissa do evento", finaliza. "Esta é a primeira edição do MIMO para Crianças, que mantém o desenho do festival original: atrações de alta qualidade artística oferecidas gratuitamente. As atividades acontecem em nove espaços culturais da cidade, todos equipamentos da Secretaria de Cultura do Município do Rio de Janeiro, distribuídos democraticamente nas Zonas Sul, Norte, Oeste e Centro", explica a idealizadora, Lú Araújo.Entre os destaques, estão o cantor Zeca Baleiro, que se apresenta com o show "Zoró Zureta", na Areninha Carioca Fernando Torres, no Parque de Madureira, e o grupo Farra dos Brinquedos, que leva o espetáculo "Tudo quanto é coisa" para o Parque das Ruínas, em Santa Teresa. Ialodê Charmite vai abordar a cultura afro-brasileira com contação de histórias e Wilson Jequitibá tratará da preservação ambiental e sustentabilidade."Questões que o festival aborda, desde sempre, não estarão de fora na versão infantil, como a cultura negra, a identidade de gênero, a aceitação dos nossos corpos e a sustentabilidade, que precisa ser cada vez mais incentivada", garante Lú Araújo. "Durante os mais de 15 anos do MIMO Festival, é bacana perceber que o público foi construindo suas famílias. E esse braço inédito foi criado para eles poderem curtir juntos, com uma programação plural e de qualidade, que é uma premissa do evento", finaliza.

Confira a programação completa do festival MIMO para Crianças.



SÁBADO - DIA 15 DE JANEIRO



CENTRO CULTURAL PARQUE DAS RUÍNAS (SANTA TERESA)

Endereço: R. Murtinho Nobre, nº 169, Santa Teresa



10H • MONTANO - DJ Set Infantil



11H • SIMONE MAZZER - Show "Corpinho"



12H • IALODÊ CHARMITE - Contação de histórias "O despertar da magia das histórias"



14H • TEATRO DE ANÔNIMO com ANGÉLICA GOMES - Oficina "Circo em família - uma vivência entre pais e filhos"



15H • BIBLIOTECA MARGINOW com JESSÉ ANDARILHO e PALHÁGICO - Show interativo "Momento mágico de leitura"



16H • LÍVIA MATTOS - Espetáculo de Circo "A sanfonástica mulher lona"



17H • FARRA DOS BRINQUEDOS - Show "Tudo quanto é coisa"



ARENA CARIOCA ABELARDO BARBOSA (CHACRINHA) - GUARATIBA

Endereço: R. Soldado Eliseu Hipólito, s /nº, Pedra de Guaratiba



15H30 • WILSON JEQUITIBÁ - Contação de histórias "Que árvore sou eu"



17H • AS MARIAS DA GRAÇA - Espetáculo de Circo "Tem areia no maiô"



ARENINHA CARIOCA GILBERTO GIL (REALENGO)

Endereço: Av. Marechal Fontenelle, nº 5.000, Realengo



16H • OS TAPETES CONTADORES DE HISTÓRIAS - Contação de histórias "Sol, chuva e tapete"



17H • COMPANHIA DE ARUANDA - Espetáculo de Teatro "O menino Omolú"



CENTRO CULTURAL PROFESSORA DYLA SYLVIA DE SÁ (JACAREPAGUÁ)

Endereço: R. Barão, nº 1.180, Praça Seca, Jacarepaguá



14H30 • LENA MARTINS - Oficina "O bebê Abayomi"



16H • CIRCO DUX - Espetáculo de Circo Telepático



BIBLIOTECA EUCLIDES DA CUNHA (ILHA DO GOVERNADOR)



10H30 • TEATRO DE ANÔNIMO com FÁBIO FREITAS - Performance Rolezinho do MC Prego



11H30 • OS TAPETES CONTADORES DE HISTÓRIAS - Contação de histórias "Sol, chuva e tapete"



DOMINGO - 16 de JANEIRO



CENTRO CULTURAL PARQUE DAS RUÍNAS (SANTA TERESA)

Endereço: R. Murtinho Nobre, nº 169, Santa Teresa



Montano - DJ Set infantil nos intervalos



10H • OS TAPETES CONTADORES DE HISTÓRIAS - "Conta um causo, ganha um aplauso"



10H30 • GRUPO RODA GIGANTE com DIOGO CARDOSO E FLORENCIA SANTANGELO - Oficina de "Palhaçaria para Jovens"



11H • NATASCHA FALCÃO E BETO LEMOS - Show "Coqui Coqui - coco, coquinho, coqueiros"



12H30 • TEATRO DE ANÔNIMO COM FÁBIO FREITAS - Rolezinho do MC Preguinho



14H • SAMBINHA - com ANA VELLOSO, VERA NOVELLO, PATRÍCIA COSTA, ERICK VILLAS E ÉDIO NUNES - Espetáculo de Teatro



15H • ADELLY COSTANTINI - Espetáculo de Circo "Onde guardo um sonho"

16H30 • ORQUESTRA JOVEM PAQUETÁ - Direção Musical: Carla Rincón | Direção Artística: Josiane Kevorkian - Música de câmara



ARENA CARIOCA FERNANDO TORRES (PARQUE MADUREIRA)

Endereço: R. Soares Caldeira, nº 115, Parque Madureira



10H às 13H • PANOS PRA MANGA - Oficina e recreação



14H • CIA DE MYSTERIOS E NOVIDADES - Encantaria de terra e mar



15H • MONTANO - DJ Set Infantil



15H • BIBLIOTECA MARGINOW com JESSÉ ANDARILHO e PALHÁGICO - Show interativo "Momento mágico de leitura"



16H • OS TAPETES CONTADORES DE HISTÓRIAS - Contação de histórias "Conta um causo, ganha um aplauso"



17H • ZECA BALEIRO - Show Zoró Zureta



MUSEU HISTÓRICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO (PARQUE DA CIDADE - GÁVEA)

Endereço: Est. Santa Marinha s/nº, acesso pela R. Marquês de São Vicente, Gávea



10H • GRUPO RODA GIGANTE com CRIS BRASIL E EBER INÁCIO - Oficina de Brinquedos Cantados



11H • ORQUESTRA DA GROTA. Regência KATUNGA VIDAL - Música de concerto "Do Barroco ao barraco"



12H • LÍVIA MATTOS - Espetáculo de Circo "A sanfonástica mulher lona"



BURACO DO PADRE (ENGENHO NOVO)

Endereço: Entre as Ruas Silva Freire e 24 de Maio, Engenho Novo



10H às 12H • PANOS PRA MANGA - Oficina Musicalização Infantil



CENTRO DA MÚSICA CARIOCA ARTUR DA TÁVOLA (TIJUCA)

Endereço: R. Conde de Bonfim, nº 824, Tijuca



14H30 • LENA MARTINS - Oficina "O bebê Abayomi"



16H • SARA e NINA - Show "Como latir nesse mundo cão"