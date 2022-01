Harry Styles fará shows no Brasil em dezembro de 2022 - Divulgação / PHAM (@anthonypham)

Publicado 19/01/2022 15:21

Rio - Após adiamento por conta da pandemia de covid-19, o cantor Harry Styles anunciou nesta quarta-feira as novas datas de seus shows no Brasil. O artista vai se apresentar com a turne "Love On Tour" em São Paulo, no dia 6 de dezembro deste ano; no dia 8, o show é no Rio; e no dia 10, Harry Styles estará em Curitiba.

Inicialmente, os shows estavam marcados para outubro de 2020, mas foram suspensos por conta da pandemia. Anteriormente, a cidade de Curitiba não estava na programação. O novo show foi anunciado no comunicado desta quarta-feira. Os ingressos comprados em 2020 continuam válidos para as novas datas.

Harry Styles também passará com sua turnê pelo México, Peru, Chile e Argentina, a partir de novembro deste ano.

SERVIÇO:

Harry Styles no Rio. Quando: 08 de dezembro de 2022. Onde: Área Externa da Jeunesse Arena

Ingressos: De R$ 164 a R$ 628.