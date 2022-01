Claudia Leitte - Tainá Bernard

Publicado 20/01/2022 11:57

Rio - Mostrando toda sua brasilidade, nos dias 24 e 25 de abril, Claudia Leitte subirá aos palcos cantando seus maiores sucessos no EPCOT International Flower & Garden Festival. É a primeira vez que uma cantora brasileira participa desse evento no Walt Disney World, que reúne diversos artistas conhecidos internacionalmente, em uma série de shows, no maior parque de diversões do mundo.

No ano em que celebra 20 anos de carreira, Claudia tem um planejamento que será revelado aos poucos e as apresentações fazem parte dele. O evento acontece de março à julho no America Gardens Theater, localizado no pavilhão dos Estados Unidos e conta com nomes consagrados no lineup, como Kool & The Gang, The Guess Who, Simple Plan e Malina León.

Para assistir aos shows de Claudia Leitte e dos demais artistas é necessário ter realizado a compra de um ingresso válido com a reserva feita, para o mesmo dia que desejar ir ao parque.