SESC Copacabana estreia Dançando do Meu Jeito - Denise Mendes

Publicado 20/01/2022 12:55 | Atualizado 20/01/2022 13:07

Rio - Idealizado pelo jovem Antonio Guerra, aos 10 anos, "Dançando do Meu eito, tem estreia no Sesc Copacabana, neste sábado. Livre para todas as idades, o espetáculo de dança, com elementos da dramaturgia, conta a história de um garoto que deseja se expressar através da dança, brincar com a música, inventar seus próprios movimentos, criar formas com seu corpo, balançar.

Antonio Guerra, agora com 13 anos, pois já se passaram quase dois anos desde o cancelamento da estreia do espetáculo, em 2020, devido a pandemia, participa do espetáculo em aparições em vídeo, projetadas em uma tela que fica no centro da cena.

O espetáculo, que leva o público até a discussão sobre o preconceito em aceitar com naturalidade que meninos e meninas possam se expressar de uma forma diferente da convencional, tem direção geral da coreógrafa Sueli Guerra, que assina o roteiro com Antonio Guerra e Daniel Chagas. Dançando do meu jeito conta com Iluminação de Paulo César Medeiros, Cenários de Nello Marrese, Vídegrafia e edição de imagens de Lucas Leal, Figurino de Patricia Muniz, Trilha de Rodrigo Russano e Produção de Cacau Gondomar. No elenco, Andreia Pimentel, Daniel Chagas, Marcus Anoli, Renata Reinheimer, Saulo Eduardo e Sueli Guerra.

SERVIÇO: DANÇANDO DO MEU JEITO



Sesc Copacabana | Sala Multiuso

Endereço: Rua Domingos Ferreira, 160, Copacabana, RJ

Temporada: Jan e Fev 2022

Janeiro 2022 | 22 e 23; 29 e 30/01 | Sábados às 16h e Domingos às 11h e às 16h

Fevereiro 2022 | 05 e 06; 12 e 13; 19 e 20/2 | Sábados e Domingos às 11h e às 16h

Duração: 50 minutos

Classificação: Livre

Ingresso: R$7,50 (Comerciário) | R$15,00 (Meia) / R$30 (Inteira)