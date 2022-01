Trecho do musical A Cor Púrpura, adaptado no Brasil por Artur Xexéo - Rafael Nogueira

Trecho do musical A Cor Púrpura, adaptado no Brasil por Artur XexéoRafael Nogueira

Publicado 21/01/2022 16:09 | Atualizado 21/01/2022 16:22

Rio - A versão brasileira de Artur Xexéo para o musical "A Cor Púrpura", estreou nesta quinta-feira, no Teatro Riachuelo, região central do Rio de Janeiro. Depois de cinco casos de Covid-19 e recuperação total do elenco, espetáculo faz curta temporada até 20 de fevereiro. A peça conta a saga de Celie, que é permeada por questões sociais de extrema relevância até os dias atuais, como a desigualdade, abuso de poder, racismo, machismo, sexismo e a violência contra a mulher.

"Durante a pandemia tivemos a perda do nosso amigo e grande parceiro, Artur Xexéo. Com a volta do espetáculo, a saudade aumenta. Dedicaremos essa temporada ao Xexéo, nosso querido irmão", ressalta o diretor, Tadeu Aguiar, que completa 42 anos de carreira. "Será emocionante voltar a ouvir a versão brasileira da música do Xexéo, na cidade onde estreamos e que toda criação foi concebida", destaca o produtor geral Eduardo Bakr.

"A Cor Púrpura" recebeu 75 prêmios, como APTR, Cesgranrio, Shell e Bibi Ferreira, possui 17 atores em cena, 90 figurinos, um palco giratório de seis metros de diâmetro e uma escada curva com sistema de traveling em volta do cenário. Haverá sessões de quinta a domingo, sendo que, a partir de 27 de janeiro, às quintas-feiras terão preços populares.

Com o aumento dos casos de Covid, os espaços teatrais dão o exemplo na realização dos protocolos sanitários. ”Testamos a temperatura do público na entrada. Todos terão acesso a álcool gel e máscaras. Será exibido um vídeo antes da peça falando sobre a segurança sanitária”, detalha a coordenadora de produção, Norma Thiré.

O espetáculo apresenta a trajetória e luta de Celie (Letícia Soares) contra as adversidades impostas pela vida a uma mulher negra, na Geórgia, no decorrer da primeira metade do século XX. Na adolescência, a personagem tem dois filhos de seu suposto pai (Jorge Maya), que a oferece a um fazendeiro local para criar seus herdeiros, lavar, passar e trabalhar sem remuneração. Ela é tirada à força do convívio de sua irmã caçula Nettie (Ester Freitas) e passa a morar com o marido Mister (Wladimir Pinheiro). Enquanto Celie resigna-se ao sofrimento, Sofia (Erika Affonso) e Shug (Flávia Santana) entram em cena, mostrando que há possibilidade de mudanças e novas perspectivas, esperança e até prazer.

Completam o elenco, os atores Alan Rocha (Harpho), Analu Pimenta (Squeak); Suzana Santana (Jarene); Hannah Lima (Doris); Cláudia Noemi (Darlene); Caio Giovani (Grady Ensemble); Leandro Vieira (Chefe da Tribo Olinka Ensemble); Gabriel Vicente (Bobby Ensemble); Thór Junior (Pastor Ensemble); Renato Caetano (Soldado Ensemble); Nadjane Pierre (Solista da Igreja Ensemble).

SERVIÇO

A Cor Púrpura - O Musical

Temporada: até 20 de fevereiro de 2022

Quinta e sexta: 20h / Sábado: 16h | 20h30 / Domingo: 18h

Local: Teatro Riachuelo

Endereço: Rua do Passeio,38/40 - Centro - Rio de Janeiro. Classificação: 12 anos.

Duração: 180 minutos.

Gênero: Musical

Ingressos: a partir de R$ 25,00 (via Sympla)