Leo Santana lança o álbum GG Astralfotos de Divulgação

Publicado 26/01/2022 07:00

Rio - O cantor Leo Santana lança este mês seu novo álbum e o projeto já mostra logo de cara que tem tudo a ver com o artista. "GG Astral" conta com dez músicas dançantes e alegres, que prometem embalar o verão dos brasileiros. Aos 33 anos, Leo está em uma de suas melhores fases. Ele acabou de ser pai da pequena Liz, de 4 meses, fruto do casamento com a dançarina Lore Improta, e está estourado nas rádios e plataformas de streaming com seus hits.

"Sou um cara extrovertido, alegre, pra cima... Quem acompanha meu show sabe o que eu estou falando. O 'GG Astral' envolve, obviamente, o astral de alegria, de diversão. E o astral de astrologia. Isso aí foi uma ideia minha e também da minha equipe, de cada um se entender com seu momento, com seu ritmo. Englobamos tudo isso", explica o cantor sobre o nome do álbum.

Nessa época do ano, é comum que os artistas lancem canções que tenham o potencial de se tornarem o "hit do verão". Mas, para Leo, que gosta de se envolver em todo o processo e entregar sempre o melhor para seus fãs, essa pressão está sempre presente. "Essa pressão existe o ano inteiro. Nós nos pressionamos. A equipe está o tempo todo dizendo ‘cara, nós temos que acertar música’. Independente de as pessoas criarem expectativas. Eu sou um cara, em termos de trabalho, 100% envolvido em tudo da minha carreira musical. Eu quero sempre o melhor", garante Leo, que aposta na canção "Toma", em parceria com Ludmilla, como um dos hits do Carnaval.

"Existe música de show e de streaming. Mas eu acho que ‘Toma’, com Ludmilla, é muito viral. Ela pode dar um caldo incrível pra gente fazer uma sopa maravilhosa nesse verão", brinca o cantor, que recebeu a canção de presente da funkeira.

"‘Toma’ a Ludmilla me deu de presente. E ainda me deu 10% (risos). Mas, na verdade, eu brinquei pedindo a ela. Falei: 'Você não deixa nem uma brechinha pra eu colocar aí? Já me mandou tudo pronto, arranjo, letra…' Aí ela: 'Não, GG. Essa eu te dou'. Mas é uma composição dela, 100%. Ganhei esse presente, literalmente", revela Leo, que também conta que o álbum tem composições de vários amigos. "Todos os meus trabalhos tem compositores de todos os lugares, amigos que já fizeram parte de projetos meus antigos. Demos voz a compositores iniciantes, tem composição minha... A gente reúne em uma casa diversos compositores e põe eles só pra fazer o projeto do Leo Santana. E saíram essas canções, que agora vocês vão poder conferir", diz.

E a parceria com Ludmilla não é apenas nos palcos. Os dois já gravaram juntos anteriormente a música "Invocada", que fez o maior sucesso. "A Lud e eu viramos amigos, literalmente, bem antes do projeto ‘Invocada’. E eu não queria gravar essa música ('Invocada'), mas disse 'vamos nessa, se você está dizendo'... E deu no que deu. E bem antes disso, nossa relação sempre se foi fortalecendo. A gente se fala sempre com carinho pra saber como nossos familiares estão. Já toquei no aniversário dela... É algo que é além dos palcos, do profissional", comemora.

Carnaval e pandemia

Com a chegada da variante ômicron e o consequente aumento no número de contaminações por covid-19, o cantor precisou cancelar o "Ensaio de Verão de Léo Santana", em Salvador, que seria um dos principais eventos de divulgação de seu novo álbum. "Bom, eu sou um artista de shows, de palco, de massa, de farra. Por mais que eu tenha números de muita relevância nas redes sociais, nos shows eu acho que consigo divulgar mais o meu trabalho. Eu sou artista de termômetro de rua. É o verdadeiro termômetro quando você chega na rua e vê a galera cantando sua música. Eu acho que não vai me atrapalhar não, vai me fazer ter muito mais vontade de mostrar esse trabalho", diz Leo, que aproveita para falar sobre as dificuldades que o setor cultural e de eventos têm passado com a pandemia.

"As pessoas veem o entretenimento como uma diversão, uma brincadeira. Óbvio que é uma diversão, uma alegria. Mas é uma profissão. Eu não sei fazer outra coisa a não ser estar no palco cantando, levando alegria para as pessoas. O cara que está montando o palco não sabe fazer outra coisa a não ser isso. Engloba toda uma cadeia de pessoas. É algo sério. Foram 720 dias, 20 meses sem trabalhar… Imaginem a dificuldade pro setor de eventos. As pessoas acham que é só o artista, o empresário, mas não. É uma máquina".



Pai coruja

Além do novo álbum, outro motivo de alegria para Leo Santana é sua filha, Liz. A bebê de 4 meses é fruto do casamento com Lore Improta. O cantor revela que sempre teve o sonho de ser pai e que está realizado.

"Eu estou babão demais, com saudade da Liz o tempo todo. Vira e mexe estou ligando para ver se dá pra matar um pouco a saudade. A 'responsa' aumentou muito pra mim. Eu sempre fui um cara muito responsável, modéstia a parte falando… E agora triplicou. Tenho muito mais cuidado em tudo, medo. É a 'responsa' mesmo de saber que tem uma pessoa dependendo exclusivamente de mim, da minha esposa. Está sendo incrível. (Ser pai) era um sonho antigo meu, mesmo antes de conhecer a Lore, casar com ela... Veio em um momento especial. Em meio a tantas turbulências, chegam bençãos também. Eu casei na pandemia, tive filho na pandemia. Eu só tenho que dar Glória a Deus e agradecer".