Barões da Pisadinha Divulgação

Publicado 27/01/2022 15:47

Rio - O Spotify lançou, nesta quarta-feira, uma versão exclusiva do hit "Não Que Eu Vá", da banda Os Barões da Pisadinha, em ritmo de funk. A faixa, que é uma parceria com a Banda Parangolé e DJ Lucas Beat, faz parte de uma série de canções que serão lançadas para celebrar o verão, até 17 de fevereiro, pela plataforma de streaming no Brasil.

No total, serão sete versões inéditas de hits do momento em gêneros musicais totalmente diferentes na voz de alguns dos maiores artistas do Brasil. Não são remixes, mas novas versões para músicas que já fazem o maior sucesso. Esta é a primeira vez que o serviço de streaming lança um programa como esse no mercado local.

“Primeiramente, a gente agradece a oportunidade de fazer essa mistura diferente, que é a pisadinha com o funk, um estilo que a gente curte bastante. Sabemos que o funk é cultural, principalmente no Rio de Janeiro, então tentamos levar um pouco desse ritmo pra galera. Essa mistura vai dar muito bom!” afirmam Rodrigo Barão e Felipe Barão.

Com mais 8,6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, Os Barões da Pisadinha é uma das maiores revelações dos últimos tempos, e além de ser o artista mais ouvido do Spotify no Brasil em 2021, conta com mais de 200 milhões de streams com o sucesso “Recairei”. Atualmente, na playlist Pisadinha e Piseiro do Spotify, pelo menos 13 hits são d'Os Barões da Pisadinha, incluindo a versão original de Não Que Eu Vá, que ocupa o topo da lista.

Nas semanas seguintes, às segundas e quartas-feiras, serão disponibilizadas outras versões surpreendentes em ritmos brasileiros como pisadinha, brega funk e tecnobrega com outros grandes artistas do Brasil – como Menos É Mais, Matheus & Kauan, Ludmilla e Pedro Sampaio, entre outros – para escutar grátis, só no Spotify.