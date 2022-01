Carolina Ferraz completa 54 anos e faz balanço da carreira: ’Muito positivo transitar por diferentes lugares da comunicação’ - Breno da Matta / Divulgação

Publicado 29/01/2022 07:00

Rio - Não tem nada que ela não faça! Carolina Ferraz é atriz, apresentadora, empresária e ainda manda muito bem na cozinha. A artista, que completou 54 anos na última terça-feira, garante estar na melhor fase de sua vida e cheia de projetos profissionais. Prestes a completar dois anos como apresentadora do “Domingo Espetacular”, da Record TV, Carolina fala da satisfação de comandar a revista eletrônica.

“Tem sido uma experiência espetacular e o tempo tem voado. Digo que sempre tenho a agradecer aos meus parceiros, emissora e equipe por essa jornada. Eu comecei minha carreira na TV à frente de um jornalístico também, na Manchete, e poder voltar a esse posto com maior bagagem e vivência é revigorante. Acho muito positivo poder transitar por diferentes lugares da comunicação”, analisa a artista.



“Estou muito feliz com esse meu momento atual em que eu trabalho não só como apresentadora na TV, que é algo que sempre gostei, mas também sou a criadora do meu próprio conteúdo em diferentes plataformas digitais, o que me rejuvenesce e me conecta com o momento atual de uma maneira bastante energética, dinâmica e muito desafiadora”, diz Carolina, que é acompanhada por mais de 265 mil pessoas em seu canal no YouTube, onde compartilha receitas, além de falar sobre séries, livros, beleza e mais.



“A minha história com a internet começou com a busca pela liberdade de poder expressar minhas habilidades sem a necessidade de esperar um papel de novela, por exemplo. Se eu quisesse me comunicar, eu tinha que ser eu, na primeira pessoa”, afirma Carolina.



Gastronomia

Outra paixão de Carolina Ferraz é cozinhar. Ela já apresentou programas de culinária e lançou livros sobre o assunto. "Minha paixão pela culinária começou ainda na infância, quando eu morava em Goiânia. Consigo lembrar da minha mãe se movimentando de um lado para o outro, picando cebola, provando molhos, preparando carnes com um pouquinho de vinho aqui, uma pitada de pimenta ali e aquele cheiro incrível que tomava conta de todos os ambientes de casa. Não teve como não me encantar pela gastronomia vendo o amor que minha mãe tinha quando estava na cozinha", explica.



Novelas



A atriz estreou na dramaturgia com a novela "Pantanal", da TV Manchete, em 1990. Desde então, acumulou papeis de destaque como a Milena, de "Por Amor", que fez um sucesso estrondoso. O útlimo folhetim em que atuou foi “Haja Coração”, da TV Globo, em 2016. Mas, mesmo após seis anos longe das novelas, Carolina não pretende voltar tão cedo. “Sou muito feliz pela trajetória que construí na dramaturgia, mas hoje o meu foco é a minha carreira como comunicadora e também a solidificação da minha primeira empresa, a Cimples”, diz a artista, se referindo à marca de home e lifestyle que lançou com sua filha, Valentina.



Ela se diverte quando ainda hoje em dia as pessoas gritam “Eu sou rica”, frase dita por sua personagem na novela “Beleza Pura”, da TV Globo, e que viralizou na internet. “Esse é um meme divertidíssimo e que sempre me fez rir. Acho curioso também como esse meme ganhou diferentes significados e acabou sendo desassociado da história da personagem. Levo tudo no bom humor e quando alguém ainda hoje grita 'eu sou rica', sempre proponho para que a gente leve essa mensagem de forma coletiva, com intuito de pedir muita riqueza de amor, de saúde, de honestidade, de alegria e de dinheiro também, evidentemente".