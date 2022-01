Giovanna Antonelli e Ingrid Guimaraes - Reprodução do Instagram

Publicado 29/01/2022 23:18 | Atualizado 30/01/2022 00:35

De férias em Fernando de Noronha, as atrizes Giovanna Antonelli e Ingrid Guimarães compartilharam um momento de descontração da viagem nas redes sociais, neste sábado. Em um vídeo divertido, as duas aparecem brindando a amizade numa das praias paradisíacas do arquipélago.



Na gravação, elas estão degustando uma bebida, sentadas em uma cadeira de praia, à beira-mar. "Aquela mágica que a gente ama", escreveu Giovanna na legenda na publicação no Instagram. Nos comentários, os fãs reagiram. "Eu amo essas lindas Princesas", disse um deles. "Linda demais", publicou outro. "Já dei duzentos espirros e não fui parar na praia!", brincou outra.



E não é de hoje que elas vêm compartilhando um pouquinho da viagem com os fãs. Na última quinta-feira, as mostraram um vídeo corajoso. É que nele, elas aparecem nadando em alto mar com tubarões em uma praia de Fernando de Noronha. Elas fizeram questão de registrar a cena e compartilhar com os seguidores.