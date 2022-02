Akapoeta, Gabie Fernandes e Igor Pires, do ’Clube do Pé na Bunda’ - Arquivo pessoal

Akapoeta, Gabie Fernandes e Igor Pires, do ’Clube do Pé na Bunda’Arquivo pessoal

Publicado 02/02/2022 07:00 | Atualizado 02/02/2022 13:34

Rio - Que o Brasil é um dos lugares que mais consomem podcasts no mundo, a gente já sabe. Dados do Spotify mostram que o país foi o segundo maior mercado para novos podcasts no ano passado. Não é à toa que influenciadores famosos no TikTok e no Instagram estão se aventurando na podosfera para ampliar a comunicação com seus seguidores e atingir novos públicos.

fotogaleria

"Essa geração de produtores de conteúdo transcende qualquer barreira para inovar na sua forma de comunicação. Hoje é possível criar como nunca antes e de formas muito criativas. O podcast é mais uma maneira orgânica poderosa que eles têm disponível para produzir conteúdos e interagir ainda mais com suas audiências", explica Javier Piñol, diretor do Spotify Studios na América Latina.

São tantas novidades na plataforma que tem podcast para todos os gostos e sobre os mais variados temas. Um dos lançamentos mais recentes, o podcast original do Spotify “Clube do Pé na Bunda” traz histórias de desilusões amorosas enviadas por ouvintes anônimos com a narração e comentários de Gabie Fernandes, João Doederlein (Akapoeta) e Igor Pires, famosos por textos sobre relações amorosas nas redes sociais.

Igor comenta como surgiu a ideia de fazer um podcast para contar "pés na bunda". “É um momento pelo qual todos nós passamos ou iremos passar na vida, seja você a pessoa chutada ou aquela que chutou. O podcast surge nesse contexto… Estamos aqui para falar de amor, traição, ciúmes, autocuidado, perdão e tudo mais que os ouvintes nos trouxerem, com uma pitada de leveza, empatia e, claro, muito humor”, garante.

“Cada gravação do 'Clube' é como se sentar com os seus melhores amigos depois da aula e passar a tarde falando da vida, desabafando, fofocando, rindo e tornando os sentimentos mais fáceis de serem vividos. Entre tapas, flertes, reflexões e humor, nossas vivências se chocam e nenhum pé na bunda escapa da gente”, completa João, o Akapoeta.

O podcast pode parecer pesado ao trazer histórias que envolvem mentiras e deslealdades, mas eles garantem que ocorre o contrário. O programa também traz histórias engraçadas como a do rapaz que tatuou uma granada no bumbum para conquistar o crush. “No final, ele ficou sem o crush, mas com a tattoo”, lembra Igor.

As histórias rendem ótimos conselhos dos influenciadores, mas eles revelam que nem sempre seguem o que falam. “Existe alguém que segue os próprios conselhos? (risos) É muito mais fácil dar pitaco na vida dos outros do que agir racionalmente quando a gente está no meio do furacão, mas a gente tenta, na medida do possível, racionalizar a situação e tentar agir com responsabilidade afetiva”, conta Gabie.

Bate-papo descontraído

Já os influenciadores Math e Rafa, famosos por compartilhar o dia a dia de casal com muito humor no perfil Londrinando, decidiram criar o podcast “Chá Math com Rafa” para realizar conversas descontraídas com convidados. O clima é aquele de cadeira na calçada e vizinhos fofocando na porta do portão de casa sobre assuntos do dia a dia.

“Nós acompanhamos alguns canais e fomos nos familiarizando com a proposta de uma roda de conversa… Somos bons em jogar conversa fora. A partir disso, começamos a elaborar melhor as pautas, os temas, pensar nos convidados e as coisas foram fluindo. A ideia é sempre que flua naturalmente como um bate-papo que engloba todo tipo de assunto e que seja relevante para o ouvinte”, diz o casal.

Math e Rafa contam que acompanham a evolução das mudanças e transformações digitais, por isso, não podiam ficar de fora do universo dos podcasts. Mas, para eles, a podosfera vai além e pode ser uma forma eficiente de transmitir mensagens importantes a um número maior de pessoas.

“Por exemplo, o bate-papo com a taróloga e psicóloga Renata foi muito interessante e nos serviu para esclarecer inúmeros tabus que tínhamos relacionados ao tarô. O bacana desse formato é isso: a partir de diálogos despretensiosos, conseguimos transmitir mensagens que realmente fazem a diferença”, opina o casal.

Mulheres no comando

Antenadas nos novos formatos que surgem, as influenciadoras Tata Estaniecki e Boounzueta decidiram sair da zona de conforto do Instagram, onde somam mais de 10 milhões de seguidores, para se reinventar no "PODDELAS”. “A ideia surgiu por conta da carência de mulheres nesse formato de videocast. Nós queríamos dar uma força pro time feminino… Nos jogamos de cabeça e estamos amando a podosfera”, conta a dupla.

Com muito bate-papo, é o podcast ideal para quem quer conferir entrevistas com celebridades que bombam na internet. Elas já conversaram com nomes como Gkay, Anitta, Pequena Lo, Ana Hickmann e Whindersson Nunes.

“Gostamos de propor um papo leve e descontraído em cima da trajetória e vida dos nossos entrevistados. Procuramos sempre conversar com pessoas de diferentes áreas para trazer diversidade para o programa… E todos os episódios nos surpreendem!. É incrível ver como eles se sentem à vontade conosco, a ponto de abrir, se emocionar, dar risada, compartilhar coisas que nunca haviam sido ditas”, finaliza.