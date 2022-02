Zé Ramalho - Leo Aversa

Publicado 05/02/2022 07:00

Rio - Longe dos palcos há dois anos por causa da pandemia da covid-19, Zé Ramalho está feliz de poder retomar o “Show dos Sucessos”, interrompido em 2020. O cantor e compositor de 72 anos desembarca neste sábado, às 21h, no Vivo Rio, Zona Sul da cidade, para cantar hits que marcam seus mais de 40 anos de carreira.

"É a retomada do que eu estava fazendo quando, na minha turnê em 2020, tive que cancelar vários shows por causa dessa doença, tendo um grande prejuízo financeiro. Todos os shows foram cancelados ou adiados e tive que me isolar em casa com minha família. Retorno agora para começar a turnê 2022”, diz.

Depois de tanto tempo parado, o artista revela que precisou intensificar os ensaios para recuperar o fôlego. “Tive que me preparar para esse retorno, pois fiquei dois anos sem cantar e tocar. Isso nunca tinha acontecido. Passei duas semanas ensaiando com minha banda, recuperando a respiração e tocando meu instrumento, o que também foi difícil devido ao tempo parado. Está tudo resolvido, a confiança voltou e a segurança de poder oferecer o meu melhor ao público”, completa.

Ele afirma que o retorno aos palcos só é possível graças ao avanço da vacinação contra covid-19 no país. “De um ano para cá, tudo se transformou e começou uma reação de combate a essa doença por todo o mundo. Eu me vacinei nas épocas programadas, inclusive tomando a terceira dose. A possibilidade de artistas estarem voltando às suas atividades é devido a essa vacina que combate efetivamente o vírus”, pensa ele, que preferiu não fazer lives durante o período de isolamento por não se sentir motivado.

Sucessos atemporais

Um dos principais nomes da música brasileira, Zé Ramalho adianta que o público pode esperar grandes sucessos no setlist do show. Ele garante que é fácil escolher as músicas da turnê porque possui muitas canções marcantes. “Parece arrogância, mas não é. Tenho pelo menos 30 músicas que nunca saíram do gosto do público. E são essas músicas que a plateia gosta de ouvir, não importa quantas vezes você toque, sempre será um prazer, para eles, me ouvir cantar ‘Chão de Giz’, ‘Avôhai’, ‘Sinônimos’ e outras”, diz.

A música "Admirável Gado Novo” também marca presença na turnê. Ele conta sentir orgulho por compor uma música atemporal. Trilha marcante da novela "O Rei do Gado", da TV Globo, ela foi tema até em uma prova do ENEM recentemente. “Já faz 40 anos que ela foi composta e nunca saiu de moda, porque não está presa a um tempo da história do Brasil. A qualquer momento que o povo brasileiro passe por regimes e dificuldades sociais, ela está calçando esses períodos da história”, afirma.

Novo álbum

Há dez anos sem lançar um disco de inéditas, Zé Ramalho promete que esse hiato está perto de acabar. O cantor pretende lançar um álbum no segundo semestre do ano com 13 composições feitas durante o período de isolamento.

“Graças a pandemia, voltei a compor. Em tudo de mal, há um bem também. Ao ficar em casa, isolado, me concentrei em puxar minha veia criativa. Afinal de contas, já faz 10 anos do meu último disco com canções inéditas… Estou organizando a produção e me preparando, tocando as músicas novas em casa. Talvez eu mesmo produza esse disco no segundo semestre”, adianta.

Mas se engana quem acredita que o cantor está parado desde o lançamento de “Sinais dos Tempos” em 2012. “Nesses 10 anos, celebrei 40 anos de carreira com uma turnê que durou três anos e percorreu todos os estados do Brasil, com apresentações lotadas, mostrando e tocando meu repertório de sucessos. A veia criativa à qual me referi está ao meu alcance. Mas nem sempre estou em condições de explorá-la. São coisas especiais, para um autor como eu, que sou resguardado e levo a sério a hora de compor".

SERVIÇO - Zé Ramalho apresenta “Show dos Sucessos”

5 de fevereiro (sábado), às 21h

Vivo Rio – Av. Infante Dom Henrique, 85 - Praia do Flamengo/RJ

Ingressos a partir de R$ 120,00 (no site Eventim ou na bilheteria do local)

O uso de máscaras e comprovação da vacinação contra a COVID-19 são obrigatórios