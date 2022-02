Luan Santana lança novo álbum e troca beijos com namorada

Rio - Luan Santana lançou seu novo álbum, Luan City, no Villa JK, em São Paulo, na noite desta quinta-feira. O cantor chegou ao local acompanhado pela namorada, Izabela Cunha, com quem trocou muitos beijos e carinhos. "Prontos para inaugurar Luan City", escreveu o cantor nas redes sociais, ao compartilhar uma foto com Izabela. "Te amo, que Deus te ilumine sempre", respondeu a modelo. Famosos como Dilsinho, Luisa Sonza, Carla Diaz, Mariana Rios, Viih Tube, Sol Almeida, Maíra Cardi, entre outros, prestigiaram o evento.

