João Guilherme Silva e Schynaider MouraReprodução Internet

Publicado 07/02/2022 08:32

Rio - João Guilherme Silva, filho do apresentador Faustão, acabou de completar 18 anos e agora já pode curtir a night ao lado da namorada, a modelo Schynaider Moura, de 33. Ele postou no Instagram, neste domingo, uma foto em que aparece com ela em uma balada em Praia Brava, Itajaí, em Santa Catarina.

Na imagem, muito semelhante a outra já postada por João Guilherme, a modelo aparece apaixonada e dá um beijo na bochecha de João, que surge com um semblante mais sério. Schynaider é mãe de três filhas, fruto do casamento com o empresário Mário Bernardo Garnero. Ela é também a primeira namorada que João Guilherme assume publicamente.