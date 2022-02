Luisa Sonza tira a roupa durante a primeira performance de música com Ludmilla - Reprodução

Luisa Sonza tira a roupa durante a primeira performance de música com LudmillaReprodução

Publicado 07/02/2022 11:51

Rio - A cantora Luisa Sonza fez a primeira performance da música "Café da Manhã", em parceria com Ludmilla, durante um show em São Paulo, neste final de semana. Sozinha no palco, Luisa caprichou na sensualidade e contou com a ajuda de seus bailarinos para tirar a roupa durante a apresentação, ficando apenas de calcinha e top.

fotogaleria

Este foi um spoiler da parceria entre as duas cantoras, já que a música só será lançada na terça-feira, às 21h. A apresentação dividiu a opinião dos internautas. Algumas pessoas amaram a performance, enquanto outras criticaram o que chamaram de "excesso de sensualidade".