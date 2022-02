Mel Lisboa e Seu Jorge - Bruno Poletti/Spotify

Mel Lisboa e Seu JorgeBruno Poletti/Spotify

Publicado 08/02/2022 15:48

Rio - O Spotify estreou nesta terça-feira a segunda temporada da audiossérie original "Paciente 63", o podcast de ficção mais popular e também o mais escutado no momento no Brasil, segundo a plataforma. Protagonizada por Seu Jorge e Mel Lisboa e vencedora do Prêmio de Melhor Podcast de 2021 pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), a série apresenta 10 episódios inéditos.

fotogaleria

"É uma alegria ver a popularização do gênero para trazer mais atores, mais história, mais conteúdo neste sentido, um conteúdo que faz a gente pensar na nossa realidade, na nossa vida... Está tudo ali! Paciente 63 demonstra mesmo esse alinhamento com as coisas que a gente está vivendo”, comenta Seu Jorge. “Essa série é muito bem construída: O desenho de som é maravilhoso, a história, as personagens, tudo deixa você muito envolvido. Ela é potente porque te faz pensar nessas coisas, faz refletir sobre o futuro”, completa Mel Lisboa.

"A ideia principal por trás de Paciente 63 é refletir sobre as consequências das nossas ações. O futuro não é um evento independente e isolado de nós neste momento. Estamos preparando o futuro com nossas ações ou nossas apatias. Espero que o público siga a jornada da doutora para encontrar o vórtice certo no mundo de 2012 e mudar o futuro. É uma temporada de personagens e de lugares, mas que mantém o DNA da primeira temporada com reviravoltas de ficção científica e uma sensação estranha de que isso está realmente acontecendo ou poderia acontecer de verdade", comenta o criador e roteirista Julio Rojas.

O Original Spotify "Paciente 63" é uma adaptação de "Caso 63", criada pelo escritor e roteirista chileno Julio Rojas. Caso 63 é o primeiro conteúdo original do Spotify de língua não-inglesa adaptado em diversos idiomas e se tornou o podcast de ficção mais popular no serviço na América Latina. A primeira temporada da adaptação brasileira Paciente 63, lançada em julho do ano passado, ficou na 1ª posição entre os mais escutados na Parada de Podcasts do Spotify durante três semanas após a estreia e também ocupou o 1º lugar na categoria Ficção.



Confira sinopse:

Prepare-se para viajar a um passado que ninguém imagina. O que aconteceu com Pedro Roiter (Seu Jorge), o tal paciente, e a doutora Elisa Amaral quando viajaram no tempo para tentar salvar o mundo da contaminação em massa do perigoso vírus Pégaso, é o ponto de partida da nova temporada de Paciente 63. É 25 de novembro de 2012 e Elisa Amaral (Mel Lisboa) está em uma nova linha do tempo. O inimigo é o mesmo e só uma pessoa pode detê-lo. Pedro Roiter está encalhado em um futuro perdido e neste passado os papéis estão trocados. Depois de ser encontrada no banheiro do aeroporto, a Elisa Amaral é internada. Um psiquiatra inesperado, Dr. Vicente Correa, é a principal ajuda para ela descobrir qual é seu lugar e papel neste novo universo. Agora, ela é a paciente enigmática, isto é, a paciente 63. Será o dever de Elisa salvar o futuro da humanidade novamente?