Rafa Kalimann janta com amigos em restaurante do Leblon, na Zona Sul do RioDelson Silva / Ag. News

Publicado 10/02/2022 10:02

Rio - Rafa Kalimann curtiu a noite desta quarta-feira ao lado de amigos. A ex-BBB esteve em um restaurante japonês no Leblon, na Zona Sul do Rio. Rafa caprichou no look e mostrou toda sua beleza com um modelito estampado.

Atualmente, Rafa está no comando do "Bate-Papo BBB", substituindo a apresentadora Ana Clara. No programa, Rafa conversa com os eliminados do "BBB 22". Nesta temporada, ela já entrevistou Luciano Estevan, Rodrigo Mussi e Naiara Azevedo.