William Douglas e o Ministro da Educação, Professor Milton Ribeiro - Divulgação

William Douglas e o Ministro da Educação, Professor Milton RibeiroDivulgação

Publicado 11/02/2022 11:07 | Atualizado 11/02/2022 12:39

Rio - O desembargador federal, professor e escritor William Douglas lançou seu novo livro, "Liberdade, Liberdade! O direito de agir, pensar e crer", em coautoria com o ex-ministro da agricultura, Professor Antonio Cabrera, na noite desta quinta-feira. Também nesta noite, o autor entregou um exemplar da obra para o Ministro da Educação, Professor Milton Ribeiro, durante evento no Aeroporto Internacional de Brasília.

fotogaleria

Em "Liberdade, Liberdade", que saiu pela LVM Editora, Antonio Cabrera e William Douglas abordam temas variados que vão desde a liberdade religiosa, suas dificuldades e exigências no mundo secularizado, aos limites das interferências estatais nas vidas dos indivíduos, até a liberdade de expressão. "Este é um dos momentos mais especiais na vida de um escritor", disse William Douglas no Instagram, onde recebeu elogios de leitores.

"Tive a honra de estar em uma audiência de William Douglas que me marcou a vida, pela humanidade e empatia. E mesmo pelo carinho que tratou o autor da causa", disse a advogada Flávia Cesare. "Muito obrigada pela referência. Me alegrou muito saber que deixei bons registros. Tratar bem as partes é um princípio que minha equipe toda segue. Não é nada alem do dever, mas que prazer cumprir bem um dever", respondeu o desembargador.