Fotos! Com look sexy, Anitta recebe Pabllo Vittar em ensaio de Carnaval

Rio - Anitta comandou mais um ensaio do seu bloco de Carnaval neste sábado. Desta vez, a poderosa cantou na Arena Carnaval SP, no Memorial da América Latina, na capital paulista, e reuniu uma lista de famosos tanto no palco, como na plateia da apresentação.

Pabllo Vittar, Lexa, MC Danny, Márcio Victor, vocalista do Psirico, Matheus Fernandes, da dupla com Kauan, e Atitude 67 subiram ao palco para cantar com Anitta. Gkay, Pequena Lo e outros influenciadores também subiram ao palco para dançar com Anitta e agitar a multidão.

Na plateia, os ex-BBBs Gil do Vigor, Thelminha e Rodrigo Mussi marcaram presença, assim como Luisa Mell, Bela Gil, Gabriela Prioli, Camila de Loures, Luciana Gimenez, Dani Calabresa, João Guilherme Silva, filho de Faustão, Enzo Celulari e muitos outros.



Anitta escolheu um look inspirado no futebol americano e nas cores do Cincinatti Bengals, time de seu affair, o jogador Tyler Boyd, que está no Super Bowl, cuja grande final do esporte acontece na noite de domingo, data em que Anitta apresenta ensaio do bloco de Carnaval no Rio.

