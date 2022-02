Iustrador faz desenho de Robert Pattinson e surpreende internautas por semelhança com Supla - reprodução do Twitter/ @ArthShahverdyan

Iustrador faz desenho de Robert Pattinson e surpreende internautas por semelhança com Suplareprodução do Twitter/ @ArthShahverdyan

Publicado 13/02/2022 18:11 | Atualizado 13/02/2022 18:15

Rio - Mirou em Robert Pettinson e acertou no Supla! Foi assim que o jovem armênio Arthur Shahverdyan ganhou destaque nas redes sociais. Calma, que a gente explica. O ilustrador fez um desenho do ator britânico, que interpreta o e Bruce Wayne no novo filme do Batman, e mostrou o resultado no Twiiter. Só que os brasileiros viram uma semelhança entre Robert e o 'Papito', que é filho de Marta e Eduardo Suplicy.

Galeria de Fotos Iustrador faz desenho de Robert Pattinson e surpreende internautas por semelhança com Supla reprodução do Twitter/ @ArthShahverdyan Iustrador faz desenho de Robert Pattinson e surpreende internautas por semelhança com Supla reprodução do Twitter/ @ArthShahverdyan Iustrador faz desenho de Robert Pattinson e surpreende internautas por semelhança com Supla reprodução do Twitter/ @ArthShahverdyan

WHO IS SUPLA?????? I swear if I see one more comment https://t.co/n7AztFprQa — Arthur (Commission OPEN) (@ArthShahverdyan) February 11, 2022

Surpreso com a repercussão e os seguidores que ganhou, Arthur chegou a perguntar "quem é Supla?". Passado 'o susto', o armênio ainda se divertiu com os comentários e memes que os internautas fizeram em relação ao desenho. Feliz com o carinho dos brasileiros, o jovem trocou a descrição de seu perfil no Twitter. "Armênio adotado pelo Brasil", postou.

Do you like my new bio??? pic.twitter.com/sulLlTTSac — Arthur (Commission OPEN) (@ArthShahverdyan) February 13, 2022

A imagem viralizou de tal maneira que Supla viu a publicação de Arthur e compartilhou a imagem seus stories no Instagram. Gente fina, o armênio brincou com o cantor e mostrou um desenho que fez dele. "Desculpe por não admitir no começo que eu desenhei você @suplaoriginal".