Mumuzinho Divulgação

Publicado 14/02/2022 19:22

Rio - Mumuzinho sobe ao palco do Espaço Hall, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira. A apresentação faz parte de mais uma edição do projeto 'Sextou Com Samba', que rola a partir das 22h. Outra grande atração da noite é o grupo Vou Zuar.

Referência no mundo do samba, Mumuzinho promete colocar todo mundo pra dançar ao som de seus maiores sucessos como: “Fulminante”, “Dengo Nego”, “Homem perfeito”, “Curto circuito”, “Te amo”, entre outros. O Grupo Vai Zuar também terá em seu repertório música de primeira qualidade.



Serviço:

Mumuzinho e Vou Zuar no Espaço Hall

Dia: 18.02.2022 (Sexta-feira)

Hora: 22h abertura da casa l Previsão de show às 00:00hs.

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Capacidade: Reduzida de acordo com o decreto municipal.

Preço: Valores a partir de R$50

Faixa etária: 18 anos

Maiores informações: www.espacohall.com.br