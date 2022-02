Marcelo Adnet faz doação para vítimas de chuva em Petrópolis - Foto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 18/02/2022 22:50

Rio - O ator Marcelo Adnet, 40 anos, foi até Petrópolis, nesta sexta-feira, para levar doações às vítimas da chuva que atingiu o município da Região Serrana. Nas redes sociais, o humortista mostrou detalhes das consequências da chuva e incentivou os seguidores a fazerem doações para ajudar no local.

"Estamos aqui em Petrópolis em um dos centros de triagem. O carro está lotado, o caminhão de doações, a galera de carros doando e o pessoal registrando", afirmou o humorista.







Na terça-feira, uma chuva torrencial alagou Petrópolis e causou destruição na cidade. Na tarde desta sexta, a Polícia Civil divulgou uma lista atualizada com a identificação de 84 mortos na tragédia . O número total de corpos localizados até o momento é de 136, sendo 81 mulheres, 50 homens e 22 crianças. A Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) registrou 213 desaparecidos até esta tarde.

Saiba como doar

Clubes de futebol também se prontificaram: no Vasco, o estádio de São Januário e a sede náutica da Lagoa viraram ponto de entrega de doações para Petrópolis. O Botafogo também colocou à disposição o Setor Norte do Estádio Nilton Santos. A sede do Flamengo, na Gávea, também recebe doações, assim como o Maracanãzinho (Portão 6). Todos os estádios que receberão jogos da rodada desta semana do Campeonato Carioca também serão pontos de doação. Escolas de samba, como Mangueira e Unidos da Tijuca, também viraram pontos de doação.