Publicado 20/02/2022 15:53 | Atualizado 20/02/2022 15:53

Arthur Aguiar é o anjo da semana do "Big Brother Brasil 22". Além de imunizar um brother da formação do Paredão deste domingo, o ator teve direito a um almoço todo especial e não segurou a emoção ao assistir um vídeo com mensagens de seus amigos e familiares. Ao lado de Lucas, Paulo André e Thiago Abravanel, o ator foi às lágrimas com a mensagem de Maíra Cardi e da filha do casal, Sophia Cardi, de 3 anos.

No vídeo, Maíra aproveitou o momento para dizer ao marido que Sophia está bem, mesmo com a distância do pai coruja. No final da gravação, a pequena desejou boa sorte ao ator e encantou a todos com sua fofura. "Que saudades que eu estava de ver elas", desabafa ele, com lágrimas nos olhos.



Em seguida, os outros participantes consolaram o Anjo da semana e seguiram para aproveitar o almoço. O ator também recebeu vídeos de sua mãe e seu irmão. A primeira liderança do time Pipoca, no BBB22, veio! Em uma prova de agilidade, arremesso e sorte, Lucas levou a melhor e se tornou o Líder da semana. Agora, ele tem o poder de indicar um dos brothers à berlinda sem chance de disputar a prova bate e volta.



Gustavo, que esteva na Casa de Vidro, já está no Paredão que será formado logo mais. Brunna Gonçalves atendeu ao Big Fone, que tocou na noite de sexta-feira, e teve que indicar um dos confinados direto para a berlinda.