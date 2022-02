Paolla Oliveira - Reprodução do Instagram

Paolla OliveiraReprodução do Instagram

Publicado 20/02/2022 16:34 | Atualizado 20/02/2022 16:38

Ela sempre arrasa! Paolla Oliveira deixou seus seguidores do Instagram babando ao compartilhar cliques em que aparece vestindo um biquíni prateado. Nas imagens publicadas neste domingo, a atriz, esbanjou beleza e simpatia, conquistando diversos elogios de seus fãs.

fotogaleria

"Perfeita", "Linda demais", "Musa", foram alguns dos comentários mais mencionados na publicação da namorada do cantor Diogo Nogueira. Recentemente, no Valentine's Day - o Dia dos Namorados internacional - o artista celebrou o romance com Paolla.

"Que o amor permaneça no coração de todos", escreveu ele, com uma foto fofa do casal. Os dois engataram o relacionamento em 2021 e aparecem sempre juntinhos e trocando beijos nas redes sociais e por entre os shows do cantor.