Fiorella MattheisReprodução do Instagram

Publicado 20/02/2022 18:03 | Atualizado 20/02/2022 18:09

Sensibilizada com a tragédia que atingiu Petrópolis na última semana, Fiorella Mattheis se deslocou para a cidade, onde nasceu e passou boa parte da infância e adolescência, para pretas solidariedade e ajudar nos locais de distribuição de doações para a população afetada pelas fortes chuvas. Nas redes sociais, a atriz compartilhou sua rotina na localidade como forma de pedir mais doações para os seguidores.

Neste domingo, Fiorella destacou que toda ajuda é bem-vinda: "Fizemos agora a entrega de mais uma remessa. Comida e cesta básica, já foram a maioria. Tudo vem e vai muito rápido. Precisamos de doações. O ideal é que mandem para cá o kit já pronto, facilita muito o nosso trabalho e nosso dia a dia aqui", disse a atriz em vídeos postados em seus stories do Instagram.



Entre uma postagem e outra, a atriz mostrou como funciona a montagem dos kits, as doações que chegam e a entrega para a população. A artista ainda fez um apelo pela necessidade de mais doações de cestas básicas, fralda, mamadeira, leite, chupeta e escova de dente. A entrega deve ser feita na Estrada União Indústria, 7777, em Bonsucesso.



Assim que chegou à cidade natal, na sexta, a atriz e empresária mostrou no Instagram que ajudou voluntários em um dos pontos de coleta de donativos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Havia roupas, alimentos e itens de higiene embalados a serem entregues. Fiorella ressaltou que apenas é possível acessar alguns bairros usando motos. "Unindo forças! Equipe toda reunida e todo mundo ajudando para levar as doações", disse ela.



Outras celebridades como Rodrigo Santoro, Marcelo Adnet, Juliette também se manifestaram sobre a tragédia, pedindo ajuda da população e seguidores nas redes sociais. Adnet, inclusive, levou pessoalmente sua colaboração, na última quinta-feira.

"Como o local da tragédia é próximo ao Rio, a ideia era ajudar de forma mais efetiva do que as ajudas que vieram à distância. Não consegui resistir ao apelo, principalmente das crianças e dos bebês. Agora que sou pai, isso me sensibilizou muito", conta o ator, em suas redes sociais.