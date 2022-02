O Diretor de cinema Spike Lee dirigiu filmes como: 'Malcom X', 'Faça a Coisa Certa' e 'O Verão de Sam' - Reprodução da internet

O Diretor de cinema Spike Lee dirigiu filmes como: 'Malcom X', 'Faça a Coisa Certa' e 'O Verão de Sam'Reprodução da internet

Publicado 25/02/2022 18:15

Rio - Os estudantes de cinema da Universidade de Nova York (NYU), nos Estados Unidos, tiveram uma bela surpresa, na última quinta-feira (24). Além das aulas regulares com o cineasta Spike Lee, conhecido por assinar a direção de filmes aclamados como "Faça a Coisa Certa" (1989) e "Infiltrado na Klan" (2018), os alunos ainda tiveram uma oportunidade de conhecer outro titã da sétima arte.

"Spike Lee dá aula de cinema pra molecada de graduação da Universidade de Nova York. Bacana pros alunos né?! Pois hoje ele levou pra classe um colega de profissão pra falar sobre uns filmes que fez. O convidado? Steven Spielberg", escreveu Camilo Pinheiro Machado, correspondente do Grupo Globo em Nova York, no Twitter, compartilhando uma foto publicada por Lee em seu Instagram.

Nos comentários, fãs de cinema não esconderam a surpresa com o encontro entre os diretores e tentaram imaginar a reação dos alunos que participaram da aula especial. "Eu desmaiava se chegasse na aula e descobrisse que o meu professor é o Spike Lee e minha morte seria uma aula dele com o Spielberg", disparou uma internauta. "Queria ser um desses alunos sortudos", declarou outra pessoa.

Por outro lado, a reunião entre os cineastas vencedores do Oscar também gerou uma série de piadas: "Será que o Spike Lee sabe ligar o projetor, põe as notas cedo no sistema, dá ponto extra? Muitas questões", brincou um seguidor. "Imagina? 'Classe, vou trazer um mano meu que entende muito de cinema, tem uns filmes maneiros'... Aí entra o Spielberg na sala", acrescentou outro perfil. "Deveria levar alguém que entenda de cinema, não esse diretorzinho aí. O Mário Frias seria uma boa", ironizou um terceiro.

