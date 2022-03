Ludmilla e Brunna Gonçalves se beijam no palco e empolgam fãs em show no Rio

Rio - A cantora Ludmilla se apresentou em uma casa de shows na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na noite desta segunda-feira. Brunna Gonçalves, que é casada com a cantora, fez uma participação especial no evento e as duas trocaram muitos beijos e sensualizaram bastante em cima do palco.

Brunna Gonçalves foi eliminada do "BBB 22" na semana passada. A dançarina foi vista pelo público e pelos próprios colegas de confinamento como "planta". Brunna passava a maior parte do tempo dentro do quarto e só chamava alguma atenç&at.116c5.068,5.068,11.824,7.86,19.032,7.86s13.968-2.792,19.032-7.86L382.678,265c5.076-5.084,7.864-11.872,7.848-19.088C390.542,238.668,387.754,231.884,382.678,226.804z"/>