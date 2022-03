Liah Soares - Divulgação

Liah SoaresDivulgação

Publicado 08/03/2022 18:24

Rio - Liah Soares se apresenta no Teatro Prudential, na Glória, nesta terça-feira, a partir das 20h20. No show da turnê 'A Cor do Amor', a cantora fará uma homenagem a Elza Soares, Marília Mendonça, Rita Lee, Nara Leão e Pagu. Ela também encanta o público ao som de seus maiores sucessos como: “Casa Vazia”, “Vem Me Ver”, “Você Por Perto” e “Nascente”.

fotogaleria

De volta aos palcos, Liah confessa que atende ao pedido dos fãs durante sua apresentação. “Eu gosto de atender pedidos na hora. Tenho um momento no show reservado pra isso. O coração está acelerado, vontade louca de estar nesse lugar sagrado, que é o palco. Eu acho que o trabalho do artista faz sentido quando a gente está ali, fazendo essa troca com o nosso público”, afirma.

Neste mês, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, rola o projeto ”Março Com Elas” no Teatro Prudential. Vários nomes consagrados da TV e teatro, literatura, música, entre outros segmentos, se apresentarão no local. Terá dramaturgia em leituras, noite de autógrafos e diversos shows. Elba Ramalho, Maitê Proença, Olívia e Francis Hime, Agnes Nunes, Daí Bonfim participam do evento.



Serviço:



Teatro Prudential - Março Com Elas / Show 'A Cor Do Amor' – Liah Soares

Local: - Edifício Manchete - Rua do Russel, 804 – Glória

Horário: 20h20

Classificação: Livre



Duração: 75 minutos