Publicado 12/03/2022

Rio - Um dos mais cultuados musicais da Broadway, "Barnum - O Rei do Show" ganhou uma versão brasileira que, depois de uma elogiada estreia em São Paulo, chega ao Rio e ficará em cartaz até o dia 1º de maio no Teatro Casa Grande, no Leblon, na Zona Sul da cidade. A peça, que tem patrocínio da SulAmérica Cultura, é uma superprodução baseada em fatos reais, que retrata a vida do showman e empresário americano Phineas Taylor Barnum.

P.T. Barnum foi uma das figuras mais excêntricas da vida cultural dos Estados Unidos no século 19 e o espetáculo mostra como ele conseguiu incluir em suas apresentações atrações como trapezistas, malabaristas, animais selvagens, uma mulher com supostos 160 anos e mais elementos que posteriormente viriam a se tornar essenciais para o que se entende como circo nos dias atuais.

O ator Murilo Rosa, que dá vida ao personagem-título, garante que o público vai se emocionar com a peça. "'O Rei do show' é um sonho. O musical mistura alegria, humor, acrobacias, circo, malabarismo, canções lindas... É um espetáculo grandioso com uma direção linda, uma coreografia espetacular, direção musical deslumbrante, além de parceiros de cena incríveis. O público do Rio pode esperar muita diversão, alegria e energia. Garantimos muitas emoções para quem for assistir", avisa.

A ex-participante do "The Voice Brasil" Diva Menner comemora seu primeiro grande papel em um musical. Antes de interpretar a personagem Joice Heth, conhecida em sua época como a "mulher mais velha do mundo", ela só havia atuado em pequenas produções.

"Eu nunca havia participado de um espetáculo tão grandioso como 'Barnum – O Rei do Show'. O musical surgiu como uma oportunidade para superar os meus limites, atuar com grandes artistas e aprender todos os dias com eles. O Murilo Rosa foi muito generoso comigo. O Alonso, coreógrafo do espetáculo, me ajudou a construir o corpo da Joice, essa velhinha de 160 anos. Já o Gustavo (Barchilon, diretor) me auxiliou a entender a personagem. Eu sou suspeita para falar sobre o musical, porque sou apaixonada pela Joice", explica.

"No palco, interpretando essa mulher, é o momento de me despir de mim mesma, a Diva, para interpretar uma velhinha cantando, dançando e atuando", completa.

Sabrina Korgut, que vive a poderosa Charity, esposa de Barnum, fala sobre a alegria de voltar aos palcos cariocas e de levar arte para o público após o longo período em que as atividades culturais foram interrompidas pela pandemia da covid-19.

"Foi uma surpresa muito grande ter sido convidada para assumir a personagem, o que me deixou muito feliz pois estarei de volta aos palcos na minha cidade e depois de um longo tempo ausente deles por causa da pandemia. Então, acredito que, para qualquer artista, ter a oportunidade de voltar a exercer a profissão, talvez uma das mais prejudicadas nesses últimos tempos, é realmente muito fortalecedor, acolhedor, porém desafiador, pois precisamos recuperar todo o condicionamento indispensável para a prática do musical e também pelo retorno do público aos teatros", analisa a artista, que está confiante nas medidas adotadas para que todos estejam protegidos da covid-19.

"Acredito que o avanço do sistema de vacinação permita alguma margem de segurança para que o público se sinta mais confiante a voltar a frequentar os espaços de cultura. Nós artistas precisamos dos aplausos das pessoas e as pessoas precisam dessa alegria, dessa fantasia e entretenimento para aliviar os corações que bateram tão aflitos nesses últimos dois anos".

O diretor Gustavo Barchilon concorda com Sabrina e ressalta a importância da cultura para a população. "Sou nascido e criado no Rio de Janeiro, faço teatro desde muito cedo e estava na reabertura do Teatro Casa Grande. Então, ter a minha obra ali depois de uma pandemia onde tivemos tanta dor, tanto sofrimento e poder fazer um espetáculo tão alegre, com cor, com vida na cidade que tanto amo é emocionante. Um país sem cultura é um país sem alma. Então, trazer vida depois de tantas tragédias é uma responsabilidade e uma emoção que não consigo nem expressar em palavras".

SERVIÇO:

Teatro CASA GRANDE. Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon

Data: De 11 de março a 01 de maio de 2022

Horários: sexta, às 20h30, sábado às 17h e às 20h30, domingo às 16h e às 19h30

Ingressos: a partir de R$ 50

Classificação: Livre