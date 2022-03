Matheus e Kauan lançam o projeto audiovisual ’Se Melhorar Estraga’, que promete ser uma ’virada de chave’ na carreira dos sertanejos - Divulgação

Publicado 19/03/2022 07:00

Rio - A dupla sertaneja Matheus e Kauan lançou na última quinta-feira, data em que foi comemorado o Dia do Fã, o projeto audiovisual "Se Melhorar Estraga", gravado em novembro de 2021, como uma forma de homenagear seus admiradores. O álbum conta com 14 faixas inéditas, além da regravação do sucesso "Ser Humano ou Anjo", dedicado à cantora Marília Mendonça, que morreu vítima de um acidente aéreo em Minas Gerais, no ano passado.

"Se Melhorar Estraga" vem em um momento que os irmãos consideram a sua melhor fase. "O nome é bem representativo pelo momento que a gente está vivendo. Estamos mais perto do que nunca de voltar ao convívio normal, abraçar os amigos, as pessoas, nossos fãs", comemora Matheus. "É muito especial porque a gente vem de uma pandemia e nesse período a gente não lançou nada. Estávamos com muita vontade de fazer esse projeto. Tivemos esse período para estudar repertório, compor as músicas, escolher tudo com muita cautela", relembra Kauan.

A princípio, "Se Melhorar Estraga" teria apenas músicas inéditas, mas tudo mudou com o acidente da Rainha da Sofrência. "Ela era uma pessoa muito especial não só pra nós, mas pra todo mundo. Compôs, falou coisas que ajudaram muito as mulheres, tudo que ela fazia era muito perfeito. A gente conheceu a Marília em Goiânia, há muito tempo. Nem pensávamos em fazer sucesso ainda, e ela deu de presente pra gente várias musicas. Essa música que a gente regravou é um presente que ela nos deu no nosso segundo DVD, é uma música muito linda, especial... a gente não esperava ter que fazer essa homenagem nesse momento. Ela faz muita falta aqui", diz Kauan.

"Marília era uma grande admiradora da gente, sempre postava nossas músicas e o carinho era recíproco. Ela era madrinha do meu casamento... A gente ia gravar esse DVD só de músicas inéditas, mas era impossível não demonstrar um pouquinho só do carinho que ela tinha por nós", explica Matheus.

Virada de chave

Empolgados, os sertanejos acreditam que o projeto será uma "virada de chave" na carreira, que já tem 10 anos. "É um álbum muito diferente. Tem a essência do Matheus e Kauan, mas é diferente na sonoridade, nas letras. Vai ser uma virada de chave, vai vir muita coisa nova, até nos nossos shows", garante Kauan. "A gente vive de música, adora o que faz, não sabemos fazer mais nada além disso. Representa, sim, um nova década pra gente. O álbum é uma vontade especificamente nossa. Sabemos que hoje em dia funciona mais lançar uma música solta, mas a gente tinha vontade de fazer algo para os fãs, que queriam escutar da primeira à última música", concorda Matheus.

Questionados sobre o hit preferio do projeto, os cantores afirmam que não dá pra escolher apenas um. Mas Kauan cita a primeira música de trabalho, "Gatilho", como uma das melhores. A canção fala sobre a dificuldade de se desvencilhar de um amor, enfatizando que a vida de solteiro é sem graça. "Sempre tem uma música especial, mas nesse álbum eu não tenho uma preferida porque eu gosto de umas cinco igualmente. 'Gatilho' é uma das minhas preferidas", diz o cantor.

"Acredito que 'Gatilho' vai ser uma das principais da nossa carreira. É uma música pra cima, faz parte do cotidiano das pessoas", concorda Matheus.

Parceria com Arthur Aguiar

O ator Arthur Aguiar, que atualmente está confinado no "BBB 22", lançou recentemente "Casa Revirada", com participação de Matheus e Kauan. Os sertanejos comemoram a possibilidade de ajudar o brother em seu retorno à carreira musical. Arthur escutou a canção pela primeira vez no confinamento e a reação do ator deixou os cantores emocionados.

"O Arthur é um cara muito especial, a gente já se fala há muito tempo. Ele está dando show no programa, tem uma família linda, uma filha linda. Estamos felizes de colaborar. Deus preparou esse momento tanto na vida pessoal quanto profissional dele. Ele é um menino que é 1001 utilidades", brinca Kauan sobre o fato de Arthur atuar e cantar. "A gente ficou muito feliz que a música está tocando demais (nas rádios). 'Casa Revirada' está sensacional. Ficamos ansiosos para ver a reação dele no 'BBB'. Foi muito especial", completa.

"Desde a primeira vez que encontrei o Arthur, ele demonstrou esse carinho pela gente. Eu e Kauan temos muitos ídolos e faço questão de falar que sou fã deles. O Arthur também é assim. A primeira vez que o Arthur me encontrou, já senti esse carinho dele por nós. É bem recíproco o carinho que a gente tem por ele", garante Kauan.