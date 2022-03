Paulo André - Reprodução de vídeo

Publicado 19/03/2022 16:19 | Atualizado 19/03/2022 16:21

É neste sábado que será escolhido o Anjo da semana, que terá a oportunidade de imunizar um participantes no Paredão de amanhã, no "Big Brother Brasil 22", da Globo. A dinâmica foi dividida em rodadas e fez a galera se aventurar em uma “caça ao tesouro” em um banheiro gigante.

Na disputa, Paulo André, enfrenta Eslovênia; Pedro Scooby enfrenta Natália; Laís enfrenta Lucas; Gustavo enfrenta Douglas Silva. Tudo no esquema "mata-mata". Além do líder Arthur Aguiar, Lina, Jessi e Eliezer estiveram fora da dinâmica. "A prova vai ser disputada em esquema de mata-mata. Começaremos nas Quartas de Final e seguiremos para as Semifinais e Final. Não sei se vocês já pegaram a dica, mas se começaremos na Quarta de Final, oito pessoas vão jogar", anunciou o Tadeu Schmidt.



No entanto, Paulo André acabou eliminado da disputa ao descumprir uma das regras ao deixar cair do totem um dos cards, que ficavam fixos sobre uma bancada. Na disputa que durou 17 minutos contra Eslovênia, o atleta terminou antes de encontrar os cards, mas acabou deixando um objeto cair no exato momento de apertar o botão. O que ocasionou sua eliminação da prova.

"O P.A apertou o botão, mas o card caiu!", avisou Tadeu Schmidt que acompanhava a prova. "O card caiu sem querer aqui, Tadeu", disse ele muito chateado com a decisão da produção. Diante da revolta do brother, o apresentador explicou. "P.A você foi muito esperto em achar o último card no azulejo, mas você foi descuidado ao deixar cair o card do botão", afirmou. "Não, ele caiu sem querer, Tadeu", se defendeu ele. "Pois é, mas os cinco cards precisavam estar em cima do totem", insistiu Schmidt.



Ao voltar para a casa, Paulo André seguiu pensativo ao Quarto Lollipop com Eslovênia. "Eu estaria bem chateada se fosse comigo", confessa a sister. O atleta retruca: "Eu estou de boa. O 'bagulho' já era para acontecer. Na hora que eu fui apertar tinham cinco (cards). Na hora que eu apertei e virei tinham quatro (cards). Não tem como. Então, estou de boa, quando não é para ser, não é para ser. Eu ajeitei os cinco assim, aí eu virei para apertar, apertei. Na hora que eu voltei tinham quatro e um no chão".