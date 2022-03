Lucas - Reprodução de vídeo

Publicado 19/03/2022 22:24

Após conquistar duas vezes a liderança, Lucas é o Anjo da semana no "Big Brother Brasil 22', da Globo. Enquanto conversa no Quarto Lollipop com Eslovênia, o engenheiro ressaltou a parceria com a modelo, com quem ele vive um romance na casa mais vigiada do país.

"Você me dá força. Eu não estou sozinho", diz Lucas, referindo-se ao affair com a modelo. A pernambucana o indaga: "Mudou a perspectiva? Antes você se sentia sozinho, sempre falou isso", destacou Eslô. Lucas, então, reflete sobre suas estratégias no jogo e como ainda se sente sozinho nele, apesar da parceria.

"Eu quero evitar que pessoas que eu gosto recebam algum Monstro e poder levar para o VIP, dar algum tipo de benefício. Mas, no jogo, eu estou sozinho. Estou fazendo a minha trajetória", analisa ele.