Diversão

É a mistura do Brasil com Egito! Scheila Carvalho posa em frente às pirâmides e comemora: 'Emocionada'

Vinte e cinco anos depois do álbum "É o Tchan no Egito", dançarina viajou de férias com o marido, Tony Salles, ao local

Publicado 19/03/2022 15:56 | Atualizado há 1 hora