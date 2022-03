Lucas - Reprodução de vídeo

Publicado 19/03/2022 18:33

Depois uma disputa acirrada, Lucas venceu a prova e se tornou o Anjo da semana do "Big Brother Brasil 22", da Globo. O engenheiro encarou a final com Pedro Scooby, mas acabou levando a melhor. Com isso, ele terá a oportunidade de livrar um participante do Paredão que será formando no programa de domingo.

Como nem tudo é só festa, Gustavo e Eliezer foram escolhidos por Lucas para o Castigo do Monstro. A dinâmica foi dividida em rodadas e fez a galera se aventurar em uma "caça ao tesouro" em um banheiro gigante improvisado no quintal da casa mais vigiada do país.

Na primeira etapa da disputa, Paulo André, enfrentou Eslovênia; Pedro Scooby enfrenta Natália; Laís enfrenta Lucas; Gustavo enfrenta Douglas Silva. Tudo no esquema "mata-mata". Além do líder Arthur Aguiar, Lina, Jessi e Eliezer estiveram fora da dinâmica.

Na semi-final, Eslovênia, Pedro Scooby, Lucas e Douglas Silva seguiram para a segunda fase da competição. Em duplas, os participantes duelaram em chaves. Para a final, Eslô e DG foram eliminados e a disputa ficou entre Lucas e Pedro Scooby. Depois de quase quatro horas de prova, o capixaba levou a melhor.