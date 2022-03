Brunna Gonçalves e Ludmilla - Reprodução do Instagram

Brunna Gonçalves e LudmillaReprodução do Instagram

Publicado 19/03/2022 17:51 | Atualizado 19/03/2022 17:56

Só love, só love! Brunna Gonçalves e Ludmilla estão juntinhas, neste sábado, curtindo um passeio de barco pelas praias paradisíacas de Angra dos Reis, no Rio. Compartilhando um pouquinho do momentos com seus seguidores do Instagram, a dançarina e ex-BBB22 publicou um clique romântico ao lado da cantora.

"A Minha de fé, minha preferida", escreveu Brunna Gonçalves na legenda, fazendo referência à letra da música "Maldivas", presente no álbum mais recente de Lud, o "Numanice 2". Não demorou muito para a cantora se declarar nos comentários: "Te amo". Além dela, vários seguidores enviaram mensagens fofas e elogios ao casal.

"Lindas, nós amamos vocês", disse uma fã. "Vocês são perfeitas demais, o casal preferido", escreveu outra. "Amo demais esse casal", falou ainda uma terceira. Ludmilla e Brunna oficializaram a união em dezembro de 2019, com uma grande festa na casa das artistas.